Next Level Azerion: Offizieller Launch in Wien mit Media Showcase

Mit dem „Next Level Azerion – Media Showcase“ feierte Azerion Austria am 1. Oktober 2025 seinen offiziellen Markteintritt in Wien. Rund 150 Branchenvertreter:innen folgten der Einladung in die 57 Bar Lounge im DC Tower, wo der Medienvermarkter – ehemals Goldbach Austria – seine neuen strategischen Schwerpunkte vorstellte.

Geschäftsführer Alexander Leitner sprach von einem Meilenstein für das Unternehmen: „Wir kombinieren unsere langjährige Expertise in Österreich mit der Innovationskraft eines internationalen Konzerns. Unser Portfolio ist heute komplett digital – von Connected TV bis Gaming.“ Auch Andreas Stietzel, CEO der deutschen Azerion AG, unterstrich die Bedeutung des österreichischen Markts und verwies auf die Reichweite des europäischen Netzwerks.

Im Mittelpunkt standen Fachvorträge zu den zentralen Wachstumsthemen:

Gaming : Kim van Teunenbroek zeigte in ihrer Keynote, wie sich Gaming zur weltweit größten Unterhaltungsform entwickelt hat – längst quer durch Altersgruppen und Geschlechter.

Digital Audio : Cem Temur präsentierte die Reichweite von Podcasts, Streaming und Hörbüchern mit monatlich rund 100 Millionen Impressions.

Connected TV : Roana Ebert stellte Paramount+ als neue Premium-Marke im CTV-Portfolio vor und zeigte die Targeting-Möglichkeiten für Werbetreibende.

Digital Out of Home: Marcus Zinn und Oliver Bolenius präsentierten KI-gestützte Strategien und programmatische Kampagnen für moderne Außenwerbung.

Im Anschluss an die Keynotes standen die Expert:innen gemeinsam mit dem Azerion Austria Sales-Team für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Den Ausklang bildete ein Get-together über den Dächern Wiens: Bei Fingerfood, Drinks und spektakulärem Panoramablick wurde der erfolgreiche Launch bis in die Abendstunden gefeiert.