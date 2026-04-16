Neoh baut B2B-Geschäft aus: Stefan Kotynek übernimmt Verantwortung für Zero+

Neoh richtet seinen B2B-Bereich neu aus und setzt dabei auf personelle Verstärkung. Mit Zero+ etabliert das Unternehmen einen eigenständig strukturierten Geschäftsbereich, der künftig eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie einnehmen soll. Ziel ist es, die steigende Nachfrage im B2B-Segment in belastbare Strukturen und neue Marktchancen zu übersetzen.

Zero+ soll Wachstum im B2B-Segment bündeln

Nach Angaben des Unternehmens reagiert Neoh mit der Neuausrichtung von Zero+ auf eine deutlich wachsende Nachfrage nach seinen Lösungen im B2B-Bereich. Der neue Geschäftsbereich soll als Plattform dienen, um Kooperationen auszubauen, neue Märkte zu erschließen und das Geschäft systematisch zu skalieren.

Aus dem Unternehmen heißt es, Innovationskraft müsse konsequent in den Markt getragen werden. Genau dort setze der neue Fokus auf Umsetzung und Skalierung an.

Stefan Kotynek übernimmt strategische Leitung

Die Verantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Zero+ übernimmt Stefan Kotynek als Senior Vice President B2B. Er bringt laut Neoh mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie und im internationalen Vertrieb mit. In früheren leitenden Funktionen war er am Aufbau von Vertriebsstrukturen beteiligt und verantwortete den Ausbau zentraler Kundenbeziehungen. Erfahrung aus der Backzutaten- und Aromenindustrie soll dabei zusätzliche Impulse für das Unternehmen bringen.

In seiner neuen Funktion soll Kotynek insbesondere den Ausbau des B2B-Geschäfts, die Entwicklung strategischer Partnerschaften und die Erschließung neuer Märkte vorantreiben.

Neoh setzt auf Umsetzung des Marktvorsprungs

Kotynek bezeichnet vor allem die Möglichkeit als reizvoll, den neu strukturierten Zero+-Bereich aktiv mitzugestalten und die steigende Nachfrage in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen. Neoh-CEO und Gründer Manuel Zeller sieht in der Personalentscheidung einen wichtigen Schritt, um den technologischen Vorsprung des Unternehmens stärker in den Markt zu bringen.

Damit unterstreicht Neoh seinen Anspruch, den B2B-Bereich künftig stärker als eigenständigen Wachstumstreiber zu entwickeln. Zero+ soll dabei zur Schnittstelle zwischen Innovation, Vertrieb und strategischer Expansion werden.