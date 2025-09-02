Miiro Hotels eröffnet erstes Haus in Wien: Palais Rudolf am Rudolfsplatz startet im Dezember 2025

Mit dem Palais Rudolf eröffnet die Hotelgruppe Miiro im November 2025 ihr erstes Haus in Wien. Das Boutiquehotel mit 64 Zimmern befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert am Rudolfsplatz im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die ersten Gäste werden ab 1. Dezember 2025 empfangen.

Historischer Standort mit neuem Konzept

Das Gebäude wurde zwischen 1880 und 1883 im Stil des Wiener Historismus errichtet und liegt am Rudolfsplatz – einem Platz mit geschichtlicher Bedeutung, benannt nach Kronprinz Rudolf. Miiro greift diesen historischen Kontext auf und verbindet ihn mit einem modernen Hotelkonzept, das auf Werte wie Achtsamkeit, lokale Verbundenheit und individuelle Gastfreundschaft setzt.

Miiro: Expansion einer neuen Hotelgeneration

Miiro versteht sich als Vertreter einer neuen Generation von Hoteliers. Der Markenname ist vom lateinischen miro („ich staune“) abgeleitet und steht für ein bewusstes Reiseverständnis. Die Philosophie lautet: „Brilliantly Considered Stays“ – Aufenthalte, die durchdacht, lokal eingebunden und nachhaltig gestaltet sind.

Das Wiener Palais Rudolf ist Teil einer europaweiten Expansion: Innerhalb von 18 Monaten eröffnet Miiro sechs Häuser in europäischen Städten, darunter 2026 ein weiteres Hotel im Wiener Spittelbergviertel.