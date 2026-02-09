Kelly’s Chipscontest 2026 startet mit „12 Points“ und drei neuen Sorten

Kelly’s schickt den hauseigenen „Chipscontest“ in die fünfte Runde. Passend zum 70. Eurovision Song Contest setzt die Aktion auf das bekannte „12 Points“-Motiv: Konsumentinnen und Konsumenten sollen ihre Lieblingssorte wählen und damit den Sieger mitbestimmen.

Drei Sorten, kurzer Testzeitraum im Handel

Im Rennen sind heuer die Geschmacksrichtungen Bacon & Ahornsirup, Bolognese und Hot Mango. Alle drei Sorten sollen ab Ende Februar nur für kurze Zeit im österreichischen Handel verfügbar sein, parallel läuft die Abstimmung online über chipscontest.at.

Abstimmung bis Mitte April, Sieger ab Mai

Laut Aussendung wird der Zwischenstand täglich um 12 Uhr aktualisiert, eine Stimmabgabe ist auch täglich möglich. Die Gewinner-Sorte soll am 17. April bekanntgegeben werden und anschließend ab Anfang Mai in den Handel kommen.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine Kooperation mit Warner Music Central Europe und dem Eurovision-Sieger 2025 JJ, der für Österreich mit „Wasted Love“ gewann.

https://www.chipscontest.at/