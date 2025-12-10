120.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ bei steirischer Auftaktgala in Raaba

Die steirische Auftaktgala „53 Jahre Licht ins Dunkel“, veranstaltet von der Grazetta und der Technopark Raaba Holding, brachte 120.000 Euro an Spendenerlösen ein. „Ein großartiges Ergebnis trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten“, freuten sich die Veranstalter.

Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem der Generaldirektor der RLB Steiermark, Martin Schaller, die Leiterin des Bereichs Humanitarian Broadcasting im ORF, Lisa Zuckerstätter, der Landesdirektor des ORF Steiermark, Gerhard Koch, sowie die Merkur-Vorstände Christian Kladiva und Markus Spellmeyer.

Im Rahmen der Gala wurden insgesamt 28 Exponate versteigert. Zu den Höchstgeboten zählten eine Fotografie von Wolfgang Gangl sowie eine Exklusivführung durch das ORF-Landestudio Steiermark.