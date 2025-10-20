Steiermärkische Sparkasse prämiert Zukunftsprojekte beim #weltvonmorgen-Fördertopf

Vergangene Woche wurden in den Schlossbergsälen der Steiermärkischen Sparkasse die Gewinner:innen des #weltvonmorgen-Fördertopfs ausgezeichnet. Die Prämierungsfeier bildete den Abschluss eines Wettbewerbs, der im Jubiläumsjahr der Bank im Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und Zukunftsgestaltung stand.

„Zum 200-jährigen Jubiläum wollten wir nicht nur zurückblicken, sondern bewusst nach vorne schauen“, betonte Georg Bucher, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse. Der Fördertopf sei Ausdruck des Gründungsgedankens, Menschen in der Region zu unterstützen und gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Die prämierten Projekte zeigten, „wie viel Potenzial in mutigen Ideen steckt – und wie wichtig es ist, diesen Ideen eine Bühne zu geben.“