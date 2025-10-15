Spatenstich für neues GWS-Wohnprojekt mit 22 Wohnungen in Leoben

In der Judendorfer Straße 56 in Leoben erfolgte vergangene Woche der Spatenstich für ein neues Wohnbauprojekt der GWS, Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen m.b.H. Geplant sind 22 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption, die leistbares Wohnen in moderner Ausstattung ermöglichen sollen.

Mit dem neuen Projekt wird das Wohnangebot in Leoben erweitert, um unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen leistbare und zukunftssichere Wohnmöglichkeiten zu bieten.

Bürgermeister Kurt Wallner betonte beim Spatenstich die Bedeutung des Projekts für die Stadtentwicklung: „Leoben setzt auf den Ausbau hochwertiger und leistbarer Wohnangebote. Mit dem neuen GWS-Projekt wird dieser Weg konsequent fortgeführt: Es schafft zeitgemäßen Wohnraum für Menschen, die in Leoben leben, arbeiten oder sich neu ansiedeln möchten.“

Die geplanten Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen 63 und 89 Quadratmetern. Jede Einheit verfügt über Balkon, Terrasse oder Eigengarten, die Dachgeschosswohnungen zusätzlich über großzügige Dachterrassen. Eine Tiefgarage sowie ein Lift sorgen für Komfort und Barrierefreiheit. Die Beheizung erfolgt mittels Fernwärme.

Die GWS ist seit mehr als 70 Jahren als gemeinnütziger Wohnbauträger in der Steiermark tätig. Bewohner:innen geförderter Wohnungen zahlen im Durchschnitt rund 20 Prozent weniger Miete als bei freifinanzierten Projekten. Durch die gesetzliche Mietpreisbindung bleibt diese Leistbarkeit langfristig gesichert.