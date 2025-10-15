Pflege im Wandel: KAGes setzt auf neue Personalmodelle und optimiertes Entlassungsmanagement

Rund 9.500 Personen sind derzeit in der Pflege der KAGes beschäftigt – darunter etwa 6.000 diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, 400 Pflegefachassistent:innen und 3.100 Pflegeassistent:innen. Sie bilden die größte Berufsgruppe innerhalb der KAGes. Obwohl aktuell eine Vollbesetzung vorliegt, zeigt die demografische Entwicklung einen steigenden Bedarf an Pflegepersonal. Laut einer Prognose der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) müssen österreichweit bis 2030 rund 51.100 Pflege- und Betreuungskräfte neu oder nachbesetzt werden.

Um den Bedarf künftig zu decken, müssten allein in der Steiermark etwa sieben Prozent der Maturant:innen ein Pflegestudium absolvieren. Parallel dazu verändern sich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen: Die Novellen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) seit 2016 haben die Kompetenzen von Pflegefachassistenz und diplomierten Pflegekräften erweitert. Gleichzeitig basiert die derzeitige Personalbedarfsberechnung noch auf einem Modell aus dem Jahr 2006 – trotz einer Evaluierung 2013, deren Ergebnisse heute als überholt gelten.