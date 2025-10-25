Neue Ära für den Wintertourismus: Steiermark startet mit Koralmbahn, Internationalisierung und neuer Website

Einen zentralen Meilenstein markiert die Eröffnung der Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt künftig in 41 Minuten verbindet. Damit beginnt für die Steiermark eine neue Ära der Erreichbarkeit per Bahn. Gemeinsame Kampagnen mit Kärnten Werbung und ÖBB begleiten die Inbetriebnahme.

Im Rahmen der Internationalisierungsoffensive erweitert die STG ihre Zielmärkte auf zehn Länder – neu dabei ist Großbritannien, das mit dem Direktflug London-Graz angebunden wurde. Kulinarik bleibt zentrales Thema der Bewerbung. Insgesamt investiert die STG rund 1,5 Millionen Euro in Kampagnen und Aktionen auf den wichtigsten Märkten von Österreich und Deutschland bis Ungarn, Italien und den Niederlanden.

Landeshauptmann Mario Kunasek betont die stabile Entwicklung: „Mit knapp sechs Millionen Nächtigungen hat die Steiermark im vergangenen Winter ein beeindruckendes Niveau erreicht. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen blicken wir zuversichtlich in die neue Saison.“