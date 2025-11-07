Neue Leitlinien zur Wiederbelebung: Elisabethinen Graz Gastgeber des ARC-Symposiums 2025

Die Elisabethinen Graz sind am 8. November 2025 Gastgeber des Symposiums des Österreichischen Rats für Wiederbelebung (Austrian Resuscitation Council, ARC). Die Veranstaltung widmet sich den neuen Leitlinien zur Wiederbelebung und steht unter dem Motto „Leben retten – alles neu“. Neben dem Präsenzteil in Graz wird das Symposium auch per Live-Stream übertragen, um Interessierten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum die Teilnahme zu ermöglichen.

Im Zentrum der Tagung stehen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praxisnahe Empfehlungen zur Reanimationsmedizin. Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonen, Rettungsdienste und Entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen diskutieren die neuen Standards und ihre Umsetzung im klinischen Alltag.