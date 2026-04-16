Im Hotel Stefanie wird Kino zum Gourmet-Erlebnis

Mit Tasting Movies startet in Wien ein neues Veranstaltungsformat, das Kino und Kulinarik miteinander verknüpft. Im Zentrum steht die Idee, Filme nicht nur auf der Leinwand zu zeigen, sondern sie über ein abgestimmtes Menü auch geschmacklich erlebbar zu machen. Zu ausgewählten Szenen werden mehrgängige Speisen serviert, die inhaltlich und atmosphärisch auf den Film Bezug nehmen.

Gründer Clemens Polszter beschreibt das Konzept als Erlebnis, das über einen klassischen Kinobesuch hinausgehen soll. Film, Essen und Atmosphäre würden zu einem Abend verschmelzen, der dem Publikum nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Auftakt mit „Ratatouille“

Zum Start setzt Tasting Movies auf den Pixar-Film „Ratatouille“. Die Geschichte rund um Leidenschaft, Kreativität und die Liebe zum Kochen soll den Rahmen für eine kulinarische Reise bilden, die sich eng an den emotionalen und visuellen Höhepunkten des Films orientiert.

Das Konzept zielt darauf ab, zentrale Momente der Handlung nicht nur zu zeigen, sondern durch die Küche erlebbar zu machen. Damit wird der Filmabend um eine zusätzliche Ebene erweitert, bei der Genuss und Erzählung direkt ineinandergreifen.

Hotel Stefanie als Bühne für das Konzept

Seine Wien-Premiere feiert Tasting Movies im Hotel Stefanie. Das traditionsreiche Haus gilt als ältestes Hotel Wiens und bietet damit einen bewusst gewählten Rahmen für das neue Format. Die historische Kulisse verbindet die Veranstalter mit dem Anspruch, ein neuartiges Erlebnis in einem traditionsreichen Umfeld zu schaffen.

Alexander Schick, Eigentümer der Schick Hotels Gruppe, sieht darin eine Erweiterung des kulinarischen Angebots der Stadt. Das Format setze neue Akzente und solle Film auf eine Weise erlebbar machen, die es in dieser Form auf großer Leinwand bislang nicht gegeben habe.

Genuss, Film und Atmosphäre als Gesamtinszenierung

Tasting Movies positioniert sich damit an der Schnittstelle von Kulinarik, Unterhaltung und Erlebnisinszenierung. Für Wien bedeutet das ein neues Angebot im Bereich Genussevents, das sich an ein Publikum richtet, das Restaurantbesuch und Kinoabend nicht getrennt, sondern als zusammenhängendes Erlebnis verstehen will. Gerade mit dem Auftaktfilm „Ratatouille“ setzt das Format auf einen Stoff, bei dem Essen und Emotion von Beginn an eng miteinander verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter tastingmovies.at