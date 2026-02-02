ABO

IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche

Beim IGEPHA Come Together 2026 diskutierten Mitglieder und Gäste zum Jahresauftakt gesundheitspolitische Themen und Branchenschwerpunkte. Eine Keynote von Juliane Bogner-Strauß setzte inhaltliche Akzente.

Austausch zum Jahresbeginn

Mit dem IGEPHA Come Together 2026 hat der Interessenverband seinen traditionellen Jahresauftakt für Mitglieder und Freunde der Branche veranstaltet. In informeller Atmosphäre stand der Austausch über jene Themen im Mittelpunkt, die die Gesundheits- und Pharmabranche im Jahr 2026 beschäftigen werden.

Gesundheitspolitische Perspektiven

Zentraler Programmpunkt war die Keynote von Juliane Bogner-Strauß, Abgeordnete zum Nationalrat und Gesundheitssprecherin der ÖVP. Sie skizzierte aktuelle gesundheitspolitische Perspektiven und hob das Potenzial von Self Care, Prävention und einer stärkeren Gesundheitskompetenz hervor. Diese Ansätze seien nicht nur für die individuelle Lebensqualität relevant, sondern auch für eine nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems.

Diskussionen zu konkreten Lösungsansätzen

Der anschließende Austausch zeigte ein breites gemeinsames Interesse an weiterführenden Lösungen. Diskutiert wurden unter anderem der Zugang zu rezeptfreien Arzneimitteln, präventive Maßnahmen sowie die Bedeutung frühzeitiger Gesundheitsbildung. Das Come Together diente damit als inhaltlicher Auftakt für die weitere Branchendiskussion im Jahr 2026.

