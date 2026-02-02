IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche

Zentraler Programmpunkt war die Keynote von Juliane Bogner-Strauß, Abgeordnete zum Nationalrat und Gesundheitssprecherin der ÖVP. Sie skizzierte aktuelle gesundheitspolitische Perspektiven und hob das Potenzial von Self Care, Prävention und einer stärkeren Gesundheitskompetenz hervor. Diese Ansätze seien nicht nur für die individuelle Lebensqualität relevant, sondern auch für eine nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems.