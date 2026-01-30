MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre

Mit einem Festakt in der Arena 21 und der Ovalhalle eröffnete das MuseumsQuartier Wien am 29. Jänner 2026 das Kulturjahr. Anlass war das 25-jährige Bestehen des Areals, das seit 2001 die Wiener Kulturlandschaft prägt.
Start ins Kulturjahr 2026
Das MuseumsQuartier Wien hat am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, offiziell das Kulturjahr eröffnet. Der traditionelle MQ-Jahresauftakt stand diesmal im Zeichen eines Jubiläums: Vor 25 Jahren, im Jänner 2001, wurden die neu errichteten Museumsgebäude an das mumok, das Leopold Museum, die Kunsthalle Wien und die Wiener Festwochen übergeben. Mit diesem Schritt begann die Entwicklung des Areals zu einem der zentralen Kunst- und Kulturstandorte Wiens.
Rund 400 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik folgten der Einladung von MQ-Direktorin Bettina Leidl. Gefeiert wurde in der Arena 21 sowie in der Ovalhalle, moderiert von Mari Lang.
Rückblick auf 25 Jahre MuseumsQuartier
Inhaltlich nahm der Abend Bezug auf die Entwicklung des Areals seit seiner Eröffnung. Leidl sprach von einer „Generation MQ“ und verwies auf die nachhaltige Wirkung des Standorts auf die kulturelle Landschaft Wiens. Nach Angaben des MuseumsQuartiers besuchen jährlich mehr als fünf Millionen Menschen das Areal.
Besondere Aufmerksamkeit erhielten zwei eigens für den Anlass produzierte filmische Arbeiten: der Animationsfilm „Alles Kunst – 25 Jahre MuseumsQuartier“ von Thomas Edlinger sowie ein filmisches Signet von Susi Jirkoff.
Gäste aus Kultur, Medien und Politik
Unter den Anwesenden befanden sich zahlreiche Vertreter:innen der österreichischen Kulturszene, darunter MAK-Direktorin Lilli Hollein, Fotografin Elfie Semotan und Kulturjournalistin Danielle Spera. Auch Persönlichkeiten aus Politik und Medien wie Werner Kogler und Alexander Schallenberg waren vor Ort.
Mehrere Gäste betonten in Statements die Bedeutung des MuseumsQuartiers als dauerhaft relevanten Ort für zeitgenössische Kunst und Kultur in Wien. Dabei wurde insbesondere die Herausforderung hervorgehoben, ein etabliertes Kulturareal kontinuierlich weiterzuentwickeln und für neue Generationen attraktiv zu halten.
Auftakt zu einem Jubiläumsjahr
Der MQ-Jahresauftakt 2026 markierte zugleich den Beginn eines umfassenden Jubiläumsjahres. Mit dem Rückblick auf seine Entstehungsgeschichte positionierte sich das MuseumsQuartier erneut als zentraler Treffpunkt für Kunst, Kultur und Öffentlichkeit in Wien – ein Anspruch, den das Areal seit einem Vierteljahrhundert verfolgt.