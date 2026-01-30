MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre

Das MuseumsQuartier Wien hat am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, offiziell das Kulturjahr eröffnet. Der traditionelle MQ-Jahresauftakt stand diesmal im Zeichen eines Jubiläums: Vor 25 Jahren, im Jänner 2001, wurden die neu errichteten Museumsgebäude an das mumok, das Leopold Museum, die Kunsthalle Wien und die Wiener Festwochen übergeben. Mit diesem Schritt begann die Entwicklung des Areals zu einem der zentralen Kunst- und Kulturstandorte Wiens.

Rund 400 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik folgten der Einladung von MQ-Direktorin Bettina Leidl. Gefeiert wurde in der Arena 21 sowie in der Ovalhalle, moderiert von Mari Lang.