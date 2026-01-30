Top Speakers Lounge: Warum Innovation allein nicht reicht

Impulsgeber des Abends waren Teodoro D. Cocca (Professor für Asset-Management an der Johannes Kepler Universität), Nina Wöss (Co-Founder & GP, Fund F) und Alexander Riklin (Vorsitzender des Beirates, ALCAR Holding).

In ihren Beiträgen und der anschließenden Podiumsdiskussion rückten sie unterschiedliche Aspekte von Wachstum in den Fokus – aus wissenschaftlicher, kapitalmarktbezogener und unternehmerischer Sicht.

Übereinstimmend wurde betont, dass hohe Innovationsleistung allein keinen Wohlstand garantiere. Entscheidend sei, ob Ideen auch unternehmerisch umgesetzt und in Produktivität übersetzt werden können. Dabei spielten funktionierende Kapitalmärkte und der Zugang zu Risikokapital eine zentrale Rolle.

Moderiert wurde die Diskussionsrunde von News-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits.