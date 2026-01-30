Austriacus 2025: Bundeswerbepreis zeichnet 36 Arbeiten aus

Der österreichische Bundeswerbepreis Austriacus Award ist am 29. Jänner 2026 in Wien vergeben worden. In der Stage 3 wurden die besten Arbeiten des Jahres 2025 in Werbung und Marktkommunikation ausgezeichnet. Insgesamt 36 Preisträger:innen aus allen Bundesländern nahmen Gold-, Silber- oder Bronze-Auszeichnungen entgegen.

Veranstaltet wurde die Gala im Rahmen des fünften Austriacus durch den Fachverband Werbung und Marktkommunikation, der mit dem Preis kreative Exzellenz und professionelle Umsetzung in der heimischen Kommunikationsbranche würdigt.