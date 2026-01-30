Austriacus 2025: Bundeswerbepreis zeichnet 36 Arbeiten aus

Bei der fünften Verleihung des Austriacus wurden am 29. Jänner in Wien herausragende Leistungen in Werbung und Marktkommunikation prämiert. Insgesamt 36 Arbeiten aus allen Bundesländern erhielten Gold, Silber oder Bronze.
Österreichs Kreativbranche im Fokus
Der österreichische Bundeswerbepreis Austriacus Award ist am 29. Jänner 2026 in Wien vergeben worden. In der Stage 3 wurden die besten Arbeiten des Jahres 2025 in Werbung und Marktkommunikation ausgezeichnet. Insgesamt 36 Preisträger:innen aus allen Bundesländern nahmen Gold-, Silber- oder Bronze-Auszeichnungen entgegen.
Veranstaltet wurde die Gala im Rahmen des fünften Austriacus durch den Fachverband Werbung und Marktkommunikation, der mit dem Preis kreative Exzellenz und professionelle Umsetzung in der heimischen Kommunikationsbranche würdigt.
Zwölf Kategorien, klare Bewertungskriterien
Ausgezeichnet wurden Projekte in zwölf Kategorien – von Audio, Bewegtbild und Digital über Grafik Design, Kampagne und Out of Home bis hin zu Public Relations und Verpackungsdesign. Eine unabhängige Jury bewertete die Einreichungen nach Kriterien wie Idee, Originalität, Umsetzung und erzielten Resultaten.
Die prämierten Arbeiten qualifizierten sich zuvor über regionale Vorbewerbe für die bundesweite Auszeichnung. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Projekte zwischen Mai 2023 und Juni 2025 erstmals umgesetzt oder veröffentlicht worden waren.
Gold für Kampagnen, Design und gesellschaftliche Themen
Zu den mit Gold ausgezeichneten Projekten zählten unter anderem der Radiospot „Kein Luxus“ für die Stiftung Kindertraum, das Bewegtbildprojekt „Mars“ für die Energie AG sowie die Eröffnungskampagne der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut. Auch Arbeiten aus den Bereichen Event, Public Relations, Print und Verpackungsdesign wurden mit der höchsten Auszeichnung bedacht.
Silber- und Bronze-Awards gingen an weitere Projekte aus allen Disziplinen der Marktkommunikation – von Dialog Marketing über POS-Architektur bis zu Out-of-Home-Kampagnen.
Bühne für bundesweite Kreativleistungen
Mit der Verleihung 2025 setzte der Austriacus erneut ein Zeichen für die Vielfalt und Qualität der österreichischen Werbe- und Kommunikationslandschaft. Die ausgezeichneten Arbeiten spiegeln unterschiedliche Zugänge, Branchen und Themen wider – von gesellschaftlichem Engagement bis zu markengetriebener Kommunikation.