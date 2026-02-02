Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns

Rund 4.000 Gäste feierten am 31. Jänner 2026 den 74. Wiener Ärzteball in der Hofburg. Der Reinerlös der traditionsreichen Veranstaltung kommt den CliniClowns zugute.
Glanzvolle Ballnacht in der Hofburg
Der Wiener Ärzteball hat am Samstagabend zum 74. Mal in der Wiener Hofburg stattgefunden. Mit rund 4.000 Besucher:innen war der Ball auch 2026 restlos ausverkauft und bestätigte damit seine Bedeutung als Fixpunkt der Wiener Ballsaison.
Tanzen für den guten Zweck
Der Ärzteball stand dieses Jahr ganz im Zeichen der CliniClowns Austria, die 2026 ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Der Reinerlös des Abends kommt der Organisation zugute, die seit 1991 schwer kranke Kinder und Erwachsene in Spitälern und Pflegeeinrichtungen begleitet.
Das künstlerische Programm griff dieses Benefizmotto auf. Bereits die Eröffnung sowie die Mitternachtseinlage im Festsaal standen unter dem Titel „Zirkus der Lebensfreude“. Musik, Akrobatik und Zirkuskunst verbanden sich zu einer Show, gestaltet von Sängerin Monika Ballwein, Artistin Maria Gschwandtner und Alexander Schneller vom Circus Pikard.
Spenden, Musik und Begegnungen
Über den gesamten Abend hinweg luden zahlreiche Aktionen zum Spenden ein, darunter ein Benefiz-Casino, kulinarische Angebote gegen freie Spende sowie eigens kreierte CliniClown-Drinks an den Bars. Auch die CliniClowns selbst sorgten mit Auftritten, persönlichen Ständchen und interaktiven Programmpunkten für Unterhaltung.
Der Wiener Ärzteball 2026 verband damit erneut gesellschaftliches Ereignis, Balltradition und karitativen Zweck, und setzte ein sichtbares Zeichen für Solidarität und Engagement innerhalb der Wiener Ballsaison.