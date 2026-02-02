Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns

Der Ärzteball stand dieses Jahr ganz im Zeichen der CliniClowns Austria, die 2026 ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Der Reinerlös des Abends kommt der Organisation zugute, die seit 1991 schwer kranke Kinder und Erwachsene in Spitälern und Pflegeeinrichtungen begleitet.

Das künstlerische Programm griff dieses Benefizmotto auf. Bereits die Eröffnung sowie die Mitternachtseinlage im Festsaal standen unter dem Titel „Zirkus der Lebensfreude“. Musik, Akrobatik und Zirkuskunst verbanden sich zu einer Show, gestaltet von Sängerin Monika Ballwein, Artistin Maria Gschwandtner und Alexander Schneller vom Circus Pikard.