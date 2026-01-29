Morning Coffee Rave: SEB Professional eröffnet neuen WMF Showroom in Wien

Mit einem Morning Coffee Rave hat SEB Professional in Wien den neuen WMF Showroom und das Coffee Atelier eröffnet. Das Daytime-Event brachte Kaffee, Musik und Kunst zusammen und zog Gäste aus Kultur, Mode und Society an.
Neuer WMF Showroom: Kaffee als Tagesereignis
Mit dem Morning Coffee Rave hat SEB Professional Ende Jänner in Wien einen neuen Standort eröffnet. Anlass war die Eröffnung des WMF Showrooms und Coffee Ateliers am Franz-Josefs-Kai im ersten Bezirk. Das Event setzte auf ein bewusst unkonventionelles Format: Statt eines klassischen Frühstücksempfangs wurde der Vormittag als Club-ähnliches Tagesereignis inszeniert.
SEB Professional vereint Marken wie WMF, Schaerer und La San Marco und positionierte sich mit dem neuen Experience Center als Ort für zeitgemäße Kaffeekultur. Der Morning Coffee Rave griff internationale Trends rund um sogenannte Coffee Raves auf und übertrug sie in ein urbanes Wiener Umfeld.
Kunst, Musik und Kaffee
Am Vormittag wurde das Coffee Atelier zum Treffpunkt für geladene Gäste aus Kunst, Kultur, Mode und Society. Unter ihnen befanden sich unter anderem Schauspieler Julian Waldner, Musikerin Dorretta Carter, Designerin Anelia Peschev und Künstler Franz-Josef Baur. Für musikalische Begleitung sorgte DJ Salb, der mit einem eigens kuratierten Morning-Set Club-Atmosphäre bei Tageslicht schuf.
Im Mittelpunkt standen Kaffeespezialitäten und Trend-Drinks, die den Vormittag bestimmten. Ergänzt wurde das Programm durch mehrere Live-Elemente, die Kaffee als Handwerk und künstlerisches Medium in den Fokus rückten.
Latte Art und Porträts mit Kaffee
Ein Programmpunkt war die Live-Latte-Art-Performance von Alina Kirchner, zweifache österreichische Staatsmeisterin. Sie gestaltete Motive direkt in den Tassen und gab Einblicke in Technik und Präzision des Latte-Art-Handwerks. Parallel dazu porträtierte das Szitai Studio ausgewählte Gäste, gemalt mit Kaffee.
Für neue Impulse im Glas sorgte Market Grounds mit eigens entwickelten Getränken, die klassische Kaffeezubereitungen neu interpretierten. Damit verband das Event Kulinarik mit künstlerischen und gestalterischen Ansätzen.
Experience Center als offener Ort
Mit der Eröffnung des Showrooms und Coffee Ateliers verfolgt SEB Professional ein erweitertes Konzept. Das Experience Center versteht sich als Plattform für Inspiration, Beratung und Genuss und richtet sich sowohl an B2B-Kund:innen als auch an private Kaffeeliebhaber:innen. Ziel ist es, technologische Innovation, Design und Handwerkskunst in einem öffentlich zugänglichen Rahmen erlebbar zu machen.
Laut SEB Professional ist der Wiener Standort als Pilotprojekt angelegt. Er soll zeigen, wie ein professioneller Showroom mit einem integrierten Café kombiniert werden kann und neue Formen der Vermittlung von Kaffeekultur ermöglicht.