Morning Coffee Rave: SEB Professional eröffnet neuen WMF Showroom in Wien

Mit dem Morning Coffee Rave hat SEB Professional Ende Jänner in Wien einen neuen Standort eröffnet. Anlass war die Eröffnung des WMF Showrooms und Coffee Ateliers am Franz-Josefs-Kai im ersten Bezirk. Das Event setzte auf ein bewusst unkonventionelles Format: Statt eines klassischen Frühstücksempfangs wurde der Vormittag als Club-ähnliches Tagesereignis inszeniert.

SEB Professional vereint Marken wie WMF, Schaerer und La San Marco und positionierte sich mit dem neuen Experience Center als Ort für zeitgemäße Kaffeekultur. Der Morning Coffee Rave griff internationale Trends rund um sogenannte Coffee Raves auf und übertrug sie in ein urbanes Wiener Umfeld.