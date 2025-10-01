KPMG-Studie: Lieferketten und KI im Fokus von Cyberangriffen

Laut den Ergebnissen wurden bei 22 Prozent der betroffenen Unternehmen Daten nicht direkt, sondern über einen Dienstleister entwendet. 61 Prozent der Befragten haben Bedenken, dass Angriffe auf Zulieferer oder Partnerfirmen Auswirkungen auf das eigene Unternehmen haben könnten. „Das schwächste Glied in der Kette ist für Hacker natürlich das spannendste, das kann verheerende Konsequenzen für das Unternehmen haben und einen Dominoeffekt auslösen“, erklärt Robert Lamprecht, Partner im Bereich IT Advisory bei KPMG.

Angriffe erfolgen häufig über den E-Mail-Account einzelner Mitarbeiter:innen. Nach dem ersten Zugriff erweitern die Täter systematisch ihre Rechte, manipulieren Dokumente, schleusen Schadsoftware ein und verändern schließlich Zahlungsinformationen. Regulatorische Vorgaben wie NIS2 und DORA sollen die Sicherheitsstandards entlang der gesamten Lieferkette stärken.