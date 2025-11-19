"heydents" eröffnet erste private Zahnklinik der Steiermark

Mit 810 Quadratmetern Fläche, 17 Behandlungseinheiten im Endausbau, einem OP-Bereich, Aufwachräumen, Zahntechniklabor und einem Vortragsraum ist heydents als Klinik konzipiert – mit erweiterten Möglichkeiten etwa für Eingriffe unter Narkose.

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen nicht einfach nur behandelt, sondern wirklich verstanden werden“, sagte DDr. Eberhard Kowatsch im Rahmen der Eröffnung. Für das Ärzteteam sei Zahnmedizin „nicht nur Handwerk oder Wissenschaft, sie ist Begeisterung“.

Auch DDr. Irene Kowatsch betonte die lange Vorbereitungszeit: „Es war ein langer Weg voller Herausforderungen, Entscheidungen und Leidenschaft – aber heute dürfen wir sagen: Es hat sich gelohnt.“