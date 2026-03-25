Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen plant Generalsanierung für 2026

Das Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen steht vor einem umfassenden Umbau. Der traditionsreiche Ort der Einkehr und Orientierung will sich mit einer Innen-Generalsanierung ab 2026 für die kommenden Jahrzehnte neu aufstellen. Geplant ist eine Modernisierung des Hauses, das seit vielen Jahren Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen offensteht und in der Steiermark als Rückzugs- und Kraftort bekannt ist.

Nach Angaben des Trägervereins soll damit an die bereits umgesetzte äußere Generalsanierung aus den Jahren 2016 bis 2019 angeknüpft werden. Ziel sei es, das Haus funktional, technisch und räumlich an heutige Anforderungen anzupassen.

Rückzugsort für Menschen in belastenden Zeiten

Das Haus der Stille versteht sich als spirituell offener Ort mit christlicher Prägung. Menschen kommen hierher, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Perspektiven zu entwickeln oder persönliche Entscheidungen zu reflektieren. Die Einrichtung richtet sich ausdrücklich an Gäste unabhängig von Alter, Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit.

Marlies Prettenthaler-Heckel, Geistliche Leiterin des Hauses, bezeichnet das Haus der Stille als einen besonderen Ort der Einkehr, Begegnung und Orientierung in der Steiermark. Gerade in einer Zeit wachsender Unruhe steige für viele Menschen die Bedeutung solcher Orte, an denen Ruhe, Klärung und neue Kraft möglich werden.

Diese Maßnahmen sind für 2026 geplant

Im Mittelpunkt der Sanierung steht der Innenbereich des Hauses. Vorgesehen sind mindestens 12 bis 14 neue Gästezimmer mit eigenem Bad, um den Komfort für Besucherinnen und Besucher zu erhöhen und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Darüber hinaus sollen Küche und Essbereich umfassend modernisiert werden, damit der Kurs- und Seminarbetrieb zeitgemäß weitergeführt werden kann. Auch die Seminarräume „Franziskus“ und „Klara“ sollen technisch verbessert und adaptiert werden. Geplant ist außerdem eine akustische Verbesserung durch die Erneuerung der Zwischendecke zwischen Franziskus-Saal und Meditationsraum.

Neu gestaltet werden sollen auch der Eingangsbereich als zentrale Ankommenszone sowie der kleine Meditationsraum, der künftig besser belichtet werden soll.

Bauarbeiten starten im Sommer 2026

Die Planungsphase mit Einreichungen, Detailplänen und Kostenschätzungen wurde laut Trägerverein bereits bis Mitte 2025 abgeschlossen. Ende April 2026 soll das Haus für die Vorbereitung der Bauarbeiten schließen. Der Start der zentralen Maßnahmen ist für Sommer 2026 vorgesehen.

Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 geplant. Während der Bauphase wird das Haus für Gäste nur insoweit geschlossen, wie es die Arbeiten erfordern.

Finanzierung steht auf mehreren Säulen

Das Investitionsvolumen für die Innen-Generalsanierung liegt aktuell bei bis zu 2,7 Millionen Euro. Ein Teil der Finanzierung ist laut Haus der Stille durch die Diözese Graz-Seckau gesichert. Für die vollständige Umsetzung ist das Projekt aber auf zusätzliche Unterstützung angewiesen.

Daher richtet sich das Haus mit einem Spendenaufruf an Freundinnen, Freunde und Unterstützerinnen des Hauses. Aus Sicht der Verantwortlichen geht es dabei nicht nur um die Sanierung eines Gebäudes, sondern um die Sicherung eines Ortes, der Menschen in schwierigen Lebensphasen Halt, Orientierung und Zuversicht geben soll.

Prominentes Komitee unterstützt den Spendenaufruf

Um die Finanzierung breiter abzusichern, wurde ein prominentes Proponentenkomitee eingebunden. Es soll den Spendenaufruf öffentlich begleiten und dem Vorhaben zusätzliche Reichweite verleihen. Nach Angaben des Hauses vereint das Komitee politische, gesellschaftliche und spirituelle Erfahrung sowie persönliche Verbundenheit mit dem Ort.

Mit der Generalsanierung will das Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen seine Rolle als Rückzugsort in der Steiermark langfristig sichern und zugleich den Anforderungen einer neuen Generation von Gästen gerecht werden.

Weitere Informationen auf www.haus-der-stille.at