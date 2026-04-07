Rosinger Group setzt auf Kontinuität: Gregor Rosinger bleibt bis mindestens 2046 CEO

Die Rosinger Group hat eine weitreichende Führungsentscheidung bekannt gegeben: Konzernchef Gregor H. Rosinger will die operative und strategische Leitung des international agierenden Finanzkonzerns für zumindest weitere 20 Jahre ausüben. Nach aktueller Planung bleibt er damit bis mindestens 2046 CEO.

Die Ankündigung erfolgte kurz vor seinem 60. Geburtstag und ist als bewusst gesetztes Signal an Beteiligungen, Geschäftspartner und betreute Unternehmen zu verstehen. Der Konzern setzt damit auf eine außergewöhnlich langfristige personelle Kontinuität an der Spitze.

Planungssicherheit für Beteiligungen und Partner

Mit dem ausdrücklichen Rücktrittsverzicht will die Rosinger Group vor allem eines schaffen: Verlässlichkeit. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Unsicherheit, Transformation und steigender Komplexität geprägt ist, gewinnt eine langfristig abgesicherte Führung zusätzlich an Bedeutung.

Zugleich reduziert die Entscheidung Spekulationen über eine kurz- oder mittelfristige Nachfolge. Für Beteiligungen, Mandanten und Partnerunternehmen bedeutet das mehr Planbarkeit in strategischen Fragen und eine klare Orientierung an einem langfristigen Kurs.

Fokus auf Listings, Beteiligungen und industriellen Mittelstand

Inhaltlich bleibt die Rosinger Group bei ihren zentralen Geschäftsfeldern. Unter der Führung von Gregor Rosinger sollen vor allem Börsenlistings, strategische Beteiligungen sowie Lösungen zur Absicherung und Weiterentwicklung des industriellen Mittelstands konsequent weitergeführt werden.

Gerade bei komplexen Projekten, Kapitalmarkttransaktionen und Nachfolgemodellen sieht der Konzern in der langfristigen Führungsstruktur einen klaren Vorteil. Entscheidungen und Umsetzungen sollen dadurch über Jahre hinweg konsistent begleitet werden können.

Langfristige Strategie auch innerhalb der Familie

Auch die Aufgabenverteilung innerhalb des familiären Umfelds soll sich weiterentwickeln. Alexandra Rosinger, die derzeit fünf Organfunktionen als Aufsichtsratsvorsitzende in nicht zur Rosinger Group gehörenden Unternehmen innehat, soll durch das langfristige Commitment an der Konzernspitze zusätzlichen Spielraum für eigene Beteiligungen außerhalb der Gruppe erhalten.

Strategisches Signal über den üblichen Planungshorizont hinaus

Mit der Festlegung bis mindestens 2046 unterstreicht Gregor Rosinger den Anspruch, die weitere Entwicklung der Gruppe auch in einer Phase tiefgreifender Marktveränderungen persönlich zu steuern. Für die Rosinger Group ist die Entscheidung damit mehr als eine Personalie: Sie ist ein strategisches Signal für Kontinuität, Stabilität und langfristige Ausrichtung.