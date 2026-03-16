Flughafen-Wien-Gruppe legt im Februar zu: Mehr Passagiere, starke Zuwächse in Malta und Košice

Die Flughafen-Wien-Gruppe ist im Februar 2026 weiter gewachsen. Insgesamt nutzten 2.644.359 Passagiere die drei Standorte Wien, Malta und Košice. Das entspricht einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Am Flughafen Wien selbst lag das Wachstum mit 1,7 Prozent deutlich darunter. Dort wurden 1.933.586 Reisende abgefertigt.

Besonders dynamisch entwickelten sich die Beteiligungen außerhalb Österreichs. Der Flughafen Malta kam auf 658.328 Passagiere und legte damit um 17,4 Prozent zu. In Košice stieg das Aufkommen sogar um 37,3 Prozent auf 52.445 Reisende.

In Wien blieb das klassische Passagiergeschäft dagegen nahezu stabil. Die Zahl der Lokalpassagiere erhöhte sich nur leicht auf 1.568.911, ein Plus von 0,1 Prozent. Die Transferpassagiere gingen geringfügig auf 324.872 zurück. Ausschlaggebend für das Wachstum am Standort Wien waren damit vor allem Transitpassagiere. Diese entstanden durch Zwischenlandungen von Air India zum Auftanken, ohne dass die Reisenden das Flugzeug verließen.

Bei den Flugbewegungen verzeichnete Wien im Februar einen Rückgang. Die Zahl der Starts und Landungen sank um 1,9 Prozent auf 14.694. Gleichzeitig verbesserte sich der Sitzladefaktor um 2,3 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent. Auch das Frachtaufkommen entwickelte sich positiv und stieg um 6,3 Prozent auf 24.705 Tonnen.

Regional zeigte sich ein gemischtes Bild. Nach Westeuropa reisten 640.711 Passagiere, was nahezu dem Vorjahresniveau entspricht. Nach Osteuropa ging das Aufkommen um 9,0 Prozent auf 126.899 Reisende zurück. Zuwächse gab es dagegen auf den Langstrecken: Nach Nordamerika stieg die Zahl der Passagiere um 12,0 Prozent auf 19.107, nach Afrika um 4,6 Prozent auf 29.953. In den Nahen und Mittleren Osten reisten 67.331 Passagiere, ein Rückgang von 1,5 Prozent. In den Fernen Osten legte das Passagieraufkommen um 10,5 Prozent auf 57.497 zu.

Für die ersten beiden Monate des Jahres ergibt sich ebenfalls ein Plus. Von Jänner bis Februar 2026 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 1,4 Prozent auf 3.843.772 Fluggäste. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe erhöhte sich die Zahl der Reisenden um 5,4 Prozent auf 5.201.544. Auch die Luftfracht entwickelte sich in Wien in diesem Zeitraum mit einem Plus von 5,8 Prozent auf 47.384 Tonnen positiv.

Der seit dem 28. Februar 2026 verschärfte Nahost-Konflikt führte laut Flughafen Wien zwar bereits zu Einschränkungen des Flugverkehrs in der Region, hatte auf das Verkehrsergebnis im Februar aber noch keine Auswirkungen.