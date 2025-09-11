Flughafen Wien erzielt im August 2025 neuen Passagierrekord

Am Standort Wien zählte der Airport 3.407.359 Passagiere (+2,3 %) und erreichte damit den passagierstärksten Monat seiner Geschichte. Am 3. August 2025 wurde zudem ein neuer Tageshöchstwert mit 121.905 Fluggästen registriert (2024: 115.989).

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg im August um 1,9 Prozent auf 2.625.316, während die Transferpassagiere um 1,1 Prozent auf 755.154 zulegten. Die Flugbewegungen erhöhten sich um 1,9 Prozent auf 23.227 Starts und Landungen. Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,6 Prozent auf 25.402 Tonnen zu.