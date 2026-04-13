Erzberg-Leoben zeigt beim Steiermark Frühling in Wien touristische Stärke

Bei sonnigem Frühlingswetter nutzte der Tourismusverband Erzberg-Leoben den 27. Steiermark Frühling am Wiener Rathausplatz, um sich vor einem breiten Publikum als vielseitige Ausflugs und Urlaubsregion zu positionieren. Gemeinsam mit Betrieben, Vereinen und Partnern zeigte die Region vier Tage lang, was sie touristisch ausmacht: Natur, Abenteuer, Kulinarik, Handwerk und Brauchtum.

Rudolf Tischhart, Vorsitzender des Tourismusverbandes Erzberg-Leoben, zieht eine positive Bilanz. Die Region habe sich in Wien unverwechselbar und authentisch präsentiert. Ziel sei es gewesen, die Besonderheiten von Erzberg-Leoben sichtbar zu machen und viele Menschen für einen Besuch zu begeistern.

Erzberg als Publikumsmagnet

Im Zentrum des Auftritts stand der gemeinsame Messestand regionaler Akteure. Dort informierten der Tourismusverband, Abenteuer Erzberg und der Alpenverein über Freizeit, Sport und Erholung in der Region. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der 4,3 Meter hohe Nachbau des Erzbergs, der sich als markanter Blickfang erwies.

Auch inhaltlich war das Interesse groß. Viele Besucherinnen und Besucher suchten das direkte Gespräch, fragten nach Ausflugszielen, Angeboten und Abläufen vor Ort. Bianca Pehn von Abenteuer Erzberg sprach von einer enormen Nachfrage rund um den Erzberg und wertete das als Zeichen für die starke Strahlkraft der Region.

Direkter Austausch als wichtiger Impuls

Für den Tourismusverband war der Messeauftritt nicht nur Schaufenster, sondern auch Gradmesser. Geschäftsführer Markus Leitner betont, dass der Steiermark Frühling eine zentrale Plattform sei, um Erzberg-Leoben unmittelbar erlebbar zu machen. Besonders wertvoll sei der direkte Austausch mit dem Publikum. Rückmeldungen aus diesen Gesprächen würden in die Weiterentwicklung des touristischen Angebots einfließen und die Positionierung als Ganzjahresdestination stärken.

Damit setzte die Region bewusst auf Nähe statt bloßer Imagepflege. Der persönliche Kontakt zeigte, welche Themen Gäste besonders interessieren und welche Angebote sie mit Erzberg-Leoben verbinden.

Kulinarik, Handwerk und Musik als Teil des Gesamtbildes

Ergänzt wurde der touristische Auftritt durch regionale Kulinarik und Handwerkskunst. Lukas Kain vom Biohof Kain sorgte für kulinarische Akzente, GenussReich Erzberg-Leoben präsentierte ausgewählte Produkte und handwerkliche Qualität aus der Region. Isabella Nömayer, Obfrau von GenussReich Erzberg-Leoben, sieht darin einen wichtigen Teil der Wahrnehmung: Erzberg-Leoben werde nicht nur als Abenteuerregion gesehen, sondern auch als Ort, an dem Genuss und Handwerk fest zum Alltag gehören.

Für die musikalische Stimmung sorgte die „Kirchtagsmusik“ am Stand. Auf der Hauptbühne traten unter anderem die Alpenrebellen aus Eisenerz, die Bergkapelle Leoben-Seegraben und die Knappschaft Radmer auf.

Wien und Niederösterreich bleiben zentrale Zielmärkte

Der Auftritt in Wien war auch strategisch relevant. Wien und Niederösterreich zählen für Erzberg-Leoben zu den wichtigsten Herkunftsmärkten. Im Sommerhalbjahr 2025 entfielen auf Wien 11,6 Prozent der Ankünfte und 10 Prozent der Nächtigungen. Niederösterreich lag bei 9,9 Prozent der Ankünfte und 8,1 Prozent der Nächtigungen. Beide Bundesländer rangieren damit hinter Deutschland und der Steiermark auf den Plätzen drei und vier der wichtigsten Herkunftsregionen.

Vor diesem Hintergrund war die Präsenz am Wiener Rathausplatz mehr als ein Imageauftritt. Sie war ein gezielter Schritt, um in einem relevanten Quellmarkt sichtbar zu bleiben, Nachfrage zu stärken und neue Gäste für die Region zu gewinnen.

Hohe Reichweite für die Region

Der Steiermark Frühling bot dafür die passende Bühne. Auf insgesamt 13.000 Quadratmetern präsentierten sich elf Erlebnisregionen der Steiermark, rund 1.600 Steirerinnen und Steirer waren als Gastgeber im Einsatz. Rund 200.000 Gäste ließen sich laut Veranstaltern inspirieren. Allein der Messestand von Erzberg-Leoben verzeichnete demnach rund 70.000 Besucherinnen und Besucher.

Für Erzberg-Leoben endete der Auftritt damit mit einem klaren Signal: Die Region trifft in Wien auf großes Interesse und kann ihre touristischen Stärken mit einem authentischen, vielfältigen Auftritt erfolgreich vermitteln.