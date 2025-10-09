Neuer Markenauftritt: Die Oststeiermark zeigt sich „Einfach kOSTbar“

Der Tourismusverband Oststeiermark hat seinen Markenauftritt neu gestaltet und dabei den Fokus auf regionale Identität und gelebte Qualität gelegt. Unter dem Motto „Einfach kOSTbar“ wird künftig kommuniziert, wofür die Region steht: ehrliche Produkte, authentische Gastgeber und kulinarische Erlebnisse mit regionalem Bezug.

Das neue Erscheinungsbild umfasst neben einem modernisierten Logo auch eigens entworfene Gläser im Oststeiermark-Design. Ob Wasser-, Spritzer- oder Weingläser – sie sollen den Charakter der Region unterstreichen und zugleich als Botschafter der Marke dienen. Zahlreiche touristische Betriebe erhielten die Gläser, um sie im Alltag einzusetzen und so den neuen Markenauftritt unmittelbar an Gäste weiterzugeben.