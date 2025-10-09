News Logo
Neuer Markenauftritt: Die Oststeiermark zeigt sich „Einfach kOSTbar“

Corporate News
Artikelbild

©Oststeiermark Tourismus
Mit neuem Logo, frischem Design und dem Slogan „Einfach kOSTbar“ präsentiert sich der Tourismusverband Oststeiermark in neuem Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt stehen Authentizität, regionale Qualität und Genuss.

Der Tourismusverband Oststeiermark hat seinen Markenauftritt neu gestaltet und dabei den Fokus auf regionale Identität und gelebte Qualität gelegt. Unter dem Motto „Einfach kOSTbar“ wird künftig kommuniziert, wofür die Region steht: ehrliche Produkte, authentische Gastgeber und kulinarische Erlebnisse mit regionalem Bezug.

Das neue Erscheinungsbild umfasst neben einem modernisierten Logo auch eigens entworfene Gläser im Oststeiermark-Design. Ob Wasser-, Spritzer- oder Weingläser – sie sollen den Charakter der Region unterstreichen und zugleich als Botschafter der Marke dienen. Zahlreiche touristische Betriebe erhielten die Gläser, um sie im Alltag einzusetzen und so den neuen Markenauftritt unmittelbar an Gäste weiterzugeben.

Gewinnspiel: Weingläser gewinnen

Begleitet wird die Einführung des neuen Designs von einem Gewinnspiel, bei dem drei Sets mit jeweils sechs Weingläsern im neuen Oststeiermark-Look verlost werden. Interessierte können bis 19. Oktober 2025 auf der Website www.oststeiermark.com teilnehmen.

Mit der Kampagne möchte der Tourismusverband nicht nur die kulinarische Vielfalt der Region, sondern auch das Lebensgefühl der Oststeiermark betonen – ein Lebensgefühl, das laut dem neuen Slogan „Einfach kOSTbar“ ist.

Regional

