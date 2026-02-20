ABO

Dualify: Lehrlings-App startet Pilotbetrieb

Maximilian Kottnig (CEO) und Kenan Moric (CTO), Co-Founder von Dualify

©Dualify
Wiener Bildungstechnologie-Startup will Lehrausbildung in Österreich digital strukturieren, mit App für Lehrlinge und Web-Plattform für Betriebe

Weniger Lehrlinge und höhere Anforderungen in Schulen und Betrieben setzen die duale Ausbildung unter Druck. Laut Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammern waren in Österreich mit Stichtag 31. Dezember 2025 insgesamt 102.878 Lehrlinge gemeldet, um 3,4 Prozent weniger als im Jahr davor.

Vor diesem Hintergrund bringt Dualify seine „App für Lehrlinge“ in erste Pilotbetriebe. Das österreichische Startup kombiniert eine Smartphone-App für Lehrlinge mit einer Web-Anwendung für Ausbildungsbetriebe. Ausbildungsplan, Feedback und Nachweise sollen dadurch an einem Ort zusammenlaufen, damit Fortschritte transparenter werden und die Ausbildung weniger von einzelnen Personen abhängt.

Für Lehrlinge verspricht die Plattform mehr Orientierung durch klare Ziele und regelmäßige Rückmeldungen. Betriebe sollen Ausbildungsstände leichter überblicken, Koordination reduzieren und Dokumentation nachvollziehbar führen. Dualify verweist dabei auf einen praxisnahen Zugang: CTO Kenan Moric bringt laut Unternehmen Erfahrungen vom Lehrling über die Ausbilderrolle bis zum Unternehmer in die Produktentwicklung ein.

„Unser Ziel ist, die Lehrausbildung im Alltag einfacher und nachvollziehbarer zu machen“, sagt CEO Maximilian Kottnig. Entstanden sei das Konzept im Masterstudium Digital Entrepreneurship an der FH JOANNEUM, außerdem geprägt durch Kottnigs Hintergrund aus einem steirischen Familienunternehmen mit langjähriger Ausbildungstradition.

Begleitet wird Dualify unter anderem von aws First Incubator, also der Austria Wirtschaftsservice, sowie von der Wirtschaftsagentur Wien im Founders Lab. Weitere Unterstützung komme aus Netzwerken wie Social Business Hub Styria und EdTech Austria.

