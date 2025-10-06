Design-Exzellenz im Rampenlicht: Möbel & Design Guide 2025 feierlich in der Wiener Hofburg präsentiert

Stilvolle Bühne für herausragende Gestaltung: Am Freitag, den 4. Oktober 2025, wurde in der ehrwürdigen Wiener Hofburg der neue Möbel & Design Guide 2025 im Rahmen der Design District feierlich präsentiert. Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein luden zur offiziellen Vorstellung der 19. Ausgabe des renommierten Design-Kompasses, der jährlich die Top-Adressen der österreichischen Einrichtungsszene versammelt und aktuelle Trends im Interior-Bereich dokumentiert.

Im Zentrum der Veranstaltung stand einmal mehr die Verleihung des Möbel & Design Guide-Awards 2025. Die Auszeichnung wurde bereits zum elften Mal an herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten der Branche verliehen. In neun Kategorien sowie vier Sonderpreisen wurden jene Betriebe prämiert, die durch besondere Kompetenz, Qualität und eine persönliche Note die heimische Designlandschaft nachhaltig prägen.

Wegweiser durch die Welt des Designs

Der jährlich erscheinende Premium-Guide gliedert sich in neun Kapitel und bietet seinen Leser:innen eine fundierte und zugleich inspirierende Übersicht über Möbel- und Einrichtungstrends – von Licht & Leuchten bis Outdoor-Living, von Raumausstattung bis Multimedia. Redaktionelle Beiträge beleuchten zudem aktuelle Entwicklungen, wie etwa die neue Farbvielfalt bei Textilien, die Rolle smarter Küchentechnologien im Alltag oder neue Wohlfühlkonzepte fürs Schlafzimmer.

Das Herzstück des Guides bildet das umfassende Verzeichnis der besten Designshops und Einrichtungshäuser Österreichs. Die Auswahl basiert auf sorgfältiger Recherche und Bewertung durch das Redaktionsteam rund um Anna M. Del Medico.

Anerkennung für gelebte Exzellenz im Einrichtungshandel

Mit dem Möbel & Design Guide-Award werden besonders innovative Betriebe ausgezeichnet, die durch fundierte Beratung, exklusive Produktauswahl und eine herausragende Kundenorientierung überzeugen. Die Preisträger stehen stellvertretend für einen gehobenen Fachhandel, der sowohl lokale Expertise als auch internationale Trends auf höchstem Niveau vereint.

„Design ist mehr als Form – es ist gelebter Anspruch, Qualität und Inspiration. Der Award würdigt jene, die dies tagtäglich mit Engagement und Stilbewusstsein leben“, so Del Medico bei der Preisverleihung.

Mit der diesjährigen Ausgabe und der feierlichen Verleihung der Awards unterstrich die Veranstaltung erneut die Bedeutung des österreichischen Einrichtungshandels als Impulsgeber für Qualität, Kreativität und nachhaltiges Wohnen. Ein inspirierender Auftakt für alle, die sich professionell oder privat mit Design und Inneneinrichtung beschäftigen.