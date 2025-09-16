„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills

Der Creativ Club Austria feierte den Auftakt seines neuen Diskussionsformats „To Be Discussed“ (TBD). Unter dem Titel „Female Skills – Wie klingt kreative Exzellenz, wenn mehr Frauen mitreden?“ versammelten sich über 50 Teilnehmerinnen in der CUPRA City Garage Wien, um gemeinsam mit Moderatorin Mari Lang sowie den CCA-Vorständinnen Almut Becvar, Jacky Hamid und Maggie Felgenhauer über die Rolle von Frauen in der Kreativbranche zu sprechen.

Im Zentrum der Debatte stand die Frage, wie kreative Exzellenz profitiert, wenn mehr weibliche Perspektiven eingebracht werden. Themen wie neue Narrative, Selbstwirksamkeit, Sichtbarkeit, aber auch der Abbau struktureller Barrieren wurden offen und praxisnah diskutiert. Ein klarer Appell an Führungskräfte in Agenturen lautete, junge Kreative aktiv zu fördern und ihnen Raum zur Sichtbarkeit zu geben, beispielsweise durch die konsequente Nennung in Credits.