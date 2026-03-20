Casinos Austria und Österreichische Lotterien: Robert Zadrazil übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Casinos Austria und Österreichische Lotterien haben ihre Aufsichtsgremien neu aufgestellt. In den am Donnerstag, 19. März 2026, abgehaltenen Aufsichtsratssitzungen wurde Robert Zadrazil zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt.

Mit der Entscheidung erhält der Glücksspielkonzern einen Manager an der Spitze des Kontrollgremiums, der über langjährige Erfahrung in stark regulierten Märkten verfügt. Das Unternehmen verweist dabei insbesondere auf Zadrazils Management- und Aufsichtsratserfahrung.

Weitere Änderungen in den Gremien

Neben der Bestellung Zadrazils gab es in den Gremien weitere personelle Beschlüsse. In der Hauptversammlung der Casinos Austria AG wurde die Juristin Katja Tautscher neu in den Aufsichtsrat berufen. Sie folgt auf Erika Stark-Rittenauer.

Zudem wurde die Bestellung von Roland Mechtler als Mitglied des Aufsichtsrats der Österreichischen Lotterien Ges.m.b.H. verlängert.

Eigentümer und Unternehmen betonen Erfahrung in regulierten Märkten

Allwyn-CEO Robert Chvatal bezeichnete Zadrazil als erfahrene Führungspersönlichkeit für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Auch ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati hob dessen langjährige Aufsichtsratserfahrung sowie sein Verständnis für regulatorische Rahmenbedingungen hervor.

Damit setzen sowohl die Eigentümervertreter als auch das Management auf Kontinuität und Expertise in einem Geschäftsfeld, das stark von rechtlichen Vorgaben und politischer Regulierung geprägt ist.

Dank an bisherige Mitglieder

Die Gremien von Casinos Austria AG und Österreichische Lotterien dankten dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie den bisherigen und neuen Mitgliedern für ihr Engagement. Zugleich verwiesen die Unternehmen auf das Ziel, den eingeschlagenen Kurs mit der neuen Besetzung fortzusetzen.