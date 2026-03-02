Flughafen Wien AG legt Bilanz 2025 vor

In der Segmentbetrachtung legte das Airport Segment beim Umsatz auf 536,5 Millionen Euro zu, das Segment EBIT lag bei 96,0 Millionen Euro. Handling und Sicherheitsdienstleistungen erreichten 198,0 Millionen Euro Umsatz und 8,7 Millionen Euro Segment EBIT. Retail und Properties kamen auf 215,0 Millionen Euro Umsatz und 97,2 Millionen Euro Segment EBIT. Deutlich zulegen konnte auch Malta mit 157,0 Millionen Euro Umsatz und 75,4 Millionen Euro Segment EBIT.

Investitionsoffensive 2026, Schwerpunkt Terminal 3 Süderweiterung

Nach Investitionen von 281,3 Millionen Euro im Jahr 2025 plant die Flughafen Wien Gruppe für 2026 Rekordinvestitionen von rund 330 Millionen Euro. Das größte Projekt bleibt die Terminal 3 Süderweiterung am Standort Wien Schwechat, daneben nennt das Unternehmen den Ausbau des Office Park 4 NEXT sowie Modernisierungen, etwa bei den Sicherheitskontrollen.

Konkret kündigt die FWAG an, bis zum Sommer 2026 alle Sicherheitskontrollen mit CT Scannern auszustatten. Im zweiten Quartal 2027 soll die neue Terminal 3 Süderweiterung in Betrieb gehen, mit rund 70.000 Quadratmetern zusätzlichen Flächen für Angebote und Infrastruktur. Danach sind Arbeiten zur Verlängerung des Pier Nord geplant, die bis 2031 abgeschlossen sein sollen.

Ausblick 2026: Ergebnis stabil, Passagierzahlen rückläufig erwartet

Für 2026 rechnet die Gruppe trotz Tarifsenkung und eines erwarteten Passagierrückgangs in Wien mit einem stabilen Nettoergebnis von rund 210 Millionen Euro. In der Guidance nennt die FWAG einen Umsatz von rund 1.050 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 415 Millionen Euro. Das Periodenergebnis vor Minderheiten wird mit rund 210 Millionen Euro angesetzt, nach Minderheiten mit rund 185 Millionen Euro.

Bei den Passagieren erwartet die Flughafen Wien Gruppe 2026 rund 41,5 Millionen Reisende, am Standort Wien rund 30 Millionen. 2025 verzeichnete Wien mit 32,6 Millionen Reisenden ein Rekordjahr.

AirportCity wächst weiter, Space Hub und neuer Office Park sollen Kapazität schaffen

In der AirportCity meldet die FWAG für 2025 insgesamt 20 neue Betriebe am Standort, für 2026 sind fünf neue Space Tech Unternehmen im Cluster VIE Space Hub angekündigt. Der Office Park 4 NEXT soll 17.000 Quadratmeter zusätzliche Büro und Konferenzflächen bringen und 2028 in Betrieb gehen. Zudem verweist das Unternehmen auf ein drittes Hotel am Flughafen Wien mit 510 Zimmern.