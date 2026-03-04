Hirter Brauerei in Kärnten: 180 Jahre Familienbesitz im Jubiläumsjahr 2026

Die Privatbrauerei Hirt in Hirt, einem Ortsteil der Gemeinde Micheldorf in Kärnten, stellt 2026 zwei Zahlen ins Schaufenster: mehr als 755 Jahre Braugeschichte und 180 Jahre durchgehenden Familienbesitz. Der Betrieb verweist auf seine Wurzeln bis 1270 und auf den Eigentumswechsel, der 1846 den Startpunkt der bis heute fortlaufenden Familientradition markiert.

Geschäftsführer und Eigentümer Niki Riegler beschreibt Familienbesitz dabei weniger als Traditionsetikett, sondern als Entscheidungsprinzip. Unabhängigkeit von Konzernstrukturen ermögliche langfristige Planung, auch dann, wenn kurzfristige Effekte locken. Sein Mitgeschäftsführer und Miteigentümer Klaus Möller formuliert es ähnlich: Ein Familienunternehmen denke in Generationen.

Zur jüngeren Geschichte gehört eine ungewöhnliche Zäsur: 1959 erbte Astrid Matchett-Krenn die Brauerei im Kindesalter gemeinsam mit ihrer Mutter Nelly Möller. In den folgenden Jahrzehnten prägte die Familie die Leitung, ab 1990 stand Matchett-Krenn offiziell an der Spitze. Unter ihrer Verantwortung wurden Marke und Vertrieb ausgebaut, zudem wurden Exportmärkte erschlossen. 2012 ging die operative Führung an Riegler über, der das Unternehmen seither mit Möller führt.

Inhaltlich setzt Hirt die Jubiläums-Erzählung an einem bekannten Punkt an: Zeit als Qualitätsversprechen. Der Markenclaim „Die Zeit nehm ich mir“ ist Teil dieser Positionierung und soll den Fokus auf Reifung, handwerkliche Prozesse und bewussten Genuss lenken. Zum Sortiment zählt die Brauerei heute ein breites Portfolio an Bierspezialitäten.

Regionalität spielt in der Außendarstellung ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Brauerei betont ihre Verankerung in Kärnten und verweist auf Wertschöpfung vor Ort, etwa durch den Einsatz von Gerste aus eigener oder regionaler Landwirtschaft. Für das Jubiläumsjahr kündigt der Betrieb an, weiter in Standort, Infrastruktur, nachhaltige Prozesse und Mitarbeitende zu investieren, um Kurs und Charakter zu halten.