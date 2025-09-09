Fundermax-Materialien prägen Ars-Carinthia-Ausstellung „Box“ in Klagenfurt

„Design lebt vom Austausch – auch mit Kunst und Architektur. Wir freuen uns, mit unseren Materialien Teil dieses Projekts zu sein, das Kreativität und handwerkliche Präzision auf besondere Weise verbindet“, erklärt Gernot Schöbitz, Geschäftsführer von Fundermax.

Das Konzept der „Box“ sieht einen definierten, modularen Raum vor, der sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen lässt. Ob in urbanem Umfeld, in der Natur oder in Innenräumen – die Konstruktion dient als Bühne für visuelle Kunst, Installationen und performative Arbeiten.