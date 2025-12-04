Salzburger Festspiele 2026: Das Programm steht

Geldsorgen plagen naturgemäß auch die Salzburger Festspiele: "Das Sparen als Fetisch ist etwas, dem wir jeden Tag begegnen. Die Kultur kommt auch nicht darum herum, soll sie auch nicht", sagte der Intendant. "Ich bin nicht der Meinung, dass sich die Kultur herausnehmen kann, ich bin nur überrascht über die Intensität des Sparens – als hätten wir nie Finanzminister gehabt." "Die Kleinen" bedürften viel mehr Schutz als "die Großen". "Man muss aufpassen, was man mit diesem Sparfetischismus möglicherweise verliert – denn das bekommt man nie wieder zurück."

Am 12. Dezember tagt das Festspielkuratorium. Die Gesprächsatmosphäre dort sei "gut". "In der Findung eines gemeinsamen Tons braucht es noch ein bisschen", meinte Hinterhäuser zur neuen Zusammensetzung des Gremiums, das u.a. eine schriftliche Stellungnahme zu von Marina Davydova neulich in einem Interview geäußerten Vorwürfen verlangt hat. Was genau bei dem Termin besprochen werde, wisse er nicht, aber "da werde ich schon eine Antwort darauf finden".

Am 14. Dezember endet die Ausschreibung für die Schauspielleitung, die vom Kuratorium verlangt worden war. Er habe bei der Erstellung des Schauspielprogramms "nicht Blut geleckt", würde sich aber wünschen, "dass das Schauspiel eine Leitung bekommt, die funktioniert, und der auch klar ist, dass sich die Parameter nach den Gegebenheiten des Umbaus richten - wie bei allen anderen. Denn das Gesicht der Festspiele wird sich ändern." Weiterhin dringend gesucht wird ein Ausweichquartier für das Große Festspielhaus.