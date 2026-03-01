Falkensteinerhof in Vals steigt in die 4-Sterne-Superior-Kategorie auf

Seit der Wintersaison 2025/26 empfängt das Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof in Vals (Südtirol) seine Gäste als 4-Sterne-Superior-Haus. Nach einer Renovierung im Jahr 2025 setzt das traditionsreiche Hotel auf ein zeitgemäßes Design, ein erweitertes Wellness- und Serviceangebot sowie ein geschärftes kulinarisches Konzept. Damit will der Falkensteinerhof seine Rolle im gehobenen Segment für Familien- und Aktivurlaub in Südtirol festigen.

Der Falkensteinerhof ist eng mit der Geschichte der Betreiberfamilie verbunden. Eröffnet wurde das Haus 1980 als zweites Hotel der Familie Falkensteiner und wird nach Angaben des Unternehmens bis heute persönlich geführt. Nach einem Brand während eines Umbaus in den Jahren 2000 bis 2001 wurde das damalige 4-Sterne-Hotel nahezu vollständig neu aufgebaut. Die jüngste Modernisierung mündet nun in die Einstufung als 4-Sterne-Superior-Betrieb.

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung steht das Familiensegment. Neu gestaltete Kinderbereiche, darunter eine Indoor-Spielwelt mit Klettergerüst, Werkbank und Spielküche, sollen mehr Raum für altersgerechtes Spielen schaffen. Für Jugendliche ist eine Chill-Lounge mit Gaming-Angeboten wie PlayStation 5 und Nintendo Switch vorgesehen. In den Ferienzeiten bietet das Hotel an sechs Tagen pro Woche Kinderbetreuung an, um Eltern Freiräume zu ermöglichen.

Auch kulinarisch setzt der Falkensteinerhof auf eine klarere Linie. Die Küche folgt einem alpin mediterranen Konzept und legt den Fokus stärker auf saisonale und regionale Produkte. Zum Frühstück werden unter anderem Brot vom Dorfbäcker, Bergkäse und Bowls genannt. Am Nachmittag gehört die Marende, die Südtiroler Jause, zum festen Angebot. Abends sollen regionale Zutaten mit kreativen Gerichten kombiniert werden. Als Treffpunkt positioniert das Hotel zudem eine AlpenLounge mit Aperitivo, Live-Musik und einem wöchentlichen Genussmarkt.

Die Lage zwischen Eisacktal und Pustertal bleibt ein zentraler Baustein für die Ausrichtung als Aktivhotel in Südtirol. In der warmen Jahreszeit wirbt das Haus mit Wanderungen, Mountainbike-Touren und Spaziergängen in der Berglandschaft. Im Winter führt ein rund 300 Meter entfernter Verbindungslift direkt ins Skigebiet Gitschberg-Jochtal. Dort stehen laut Hotelangaben mehr als 55 Pistenkilometer sowie Kinderparks und Fun Rides zur Verfügung. Abseits der Pisten nennt der Falkensteinerhof Schneeschuhwanderungen, Rodeln und Langlauf als Optionen, die direkt vom Hotel aus möglich sind.