Das sind die Reisetrends 2026

Treiber dahinter sind klare Reisetrends 2026: Studien von Skyscanner, Booking und Branchenanalysten zeigen, dass Reisen noch persönlicher wird – weg vom Standardprogramm, hin zu Trips, die die eigene Identität spiegeln. Gefragt sind maßgeschneiderte Routen, „Bookbound“-Trips zu Roman- und Serien-Schauplätzen, Reisen mit Fokus auf Hobbys (von Trailrunning bis Kochkurs) und Unterkünfte, die selbst Erlebnis sind – vom Wüstenresort bis zur Architektur-Ikone.

Dazu kommt der Boom der Wellness- und Slow-Travel-Welle: 2026 verschmelzen laut aktuellen Prognosen Meditation, Spa, „Star Bathing“ unter freiem Himmel und Gehirnfitness mit klassischem Urlaub – Wellness soll weniger Klinik, mehr Klub sein. Viele verlängern ihre Aufenthalte, kombinieren Workation mit Auszeiten und weichen bewusst auf weniger überfüllte, klimafreundlichere Alternativen aus – auch, weil immer mehr Ziele wegen Overtourism auf Warnlisten landen.

Reiseziele 2026 sind dann „angesagt“, wenn sie drei Häkchen setzen: individuelles Erlebnis statt Massenabfertigung, möglichst nachhaltig erreichbare Natur – und genug Stoff für die eigene Story auf Insta, im Reisetagebuch oder einfach nur im Kopf.