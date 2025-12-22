Vatikan vermietet Gästehaus an Hotel

Grund für die Entscheidung sind laut Vatikan vor allem wirtschaftliche Erwägungen. Eine notwendige Sanierung hätte demnach Investitionen bis zu 60 Millionen Euro erfordert - Summen, die der Vatikan nicht aufbringen könne. Stattdessen habe man sich für eine langfristige Vermietung entschieden. Der Erlös solle dazu dienen, die Unterbringung von Geistlichen in anderen kirchlichen Häusern zu sichern; auch das Personal werde anderweitig eingesetzt, hieß es.

Die Entscheidung betrifft mehrere im Gästehaus dauerhaft lebende Geistliche, darunter auch zwei Kardinäle, die aufgefordert wurden, sich neue Unterkünfte zu suchen. In einem Schreiben hatten sie zuvor an Papst Leo XIV. appelliert, die ursprüngliche Bestimmung der Domus als kirchliches Wohnhaus zu bewahren. Der Papst verwies jedoch darauf, dass der Plan bereits von seinem Vorgänger Franziskus gebilligt worden sei und es keine Alternative gebe.

Besondere Bekanntheit erlangte die Domus im Jahr 2013, als der frisch gewählte Papst Franziskus persönlich an der Rezeption erschien, um seine Rechnung per Kreditkarte zu begleichen - ein Bild, das weltweit veröffentlicht wurde. Die Umwandlung des Gästehauses in ein Hotel sorgt nun für Diskussionen, auch weil Papst Franziskus mehrfach kritisiert hatte, dass kirchliche Immobilien zu kommerziellen Zwecken genutzt würden. Der Vatikan verweist dagegen auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit als ausschlaggebenden Faktor.