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3SI Immogroup verkauft im ersten Quartal 2026 mehr als 100 Wohnungen

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Wiener Familienunternehmen meldet Rekordquartal und sieht trotz schwieriger Marktbedingungen eine stabile Nachfrage nach Wohnimmobilien in Wien.

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Die 3SI Immogroup hat nach eigenen Angaben das stärkste erste Quartal ihrer Unternehmensgeschichte verzeichnet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 verkaufte das Wiener Familienunternehmen mehr als 100 Wohnungen. Damit setzt der Immobilienentwickler in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld ein deutliches Signal.

Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, spricht von einem außergewöhnlichen Ergebnis. Der starke Absatz zeige, dass Wohnprojekte mit hoher Qualität, guten Lagen und nachhaltiger Entwicklung in Wien weiterhin gefragt seien.

Verkäufe in mehreren Wiener Bezirken

Die Wohnungsverkäufe verteilten sich auf zahlreiche Projekte in der Stadt. Besonders stark war die Nachfrage laut Unternehmen im 3., 9., 15. und 18. Bezirk. Zu den gefragten Standorten zählen unter anderem Projekte in der Hahngasse, Markhofgasse, Schumanngasse, Sturzgasse sowie im Bereich der Meiselstraße.

Nach Einschätzung der 3SI Immogroup profitiert das Unternehmen dabei von einer breiten Projektpalette. Diese reicht von revitalisierten Stilaltbauwohnungen bis zu modernen Neubauten und spricht damit unterschiedliche Käufergruppen an.

Nachfrage von Eigennutzern und Anlegern

Auch die 3SI Makler GmbH beobachtet eine stabile Marktlage. Geschäftsführer Gerhard Klein zufolge komme die Nachfrage derzeit sowohl von Eigennutzern als auch von Anlegern. Besonders gefragt seien gut angebundene Lagen mit Entwicklungspotenzial.

Als zunehmend interessant gilt aus Sicht des Unternehmens auch der 10. Wiener Gemeindebezirk. Favoriten biete vergleichsweise attraktive Einstiegspreise, viel Grün und eine laufend verbesserte Infrastruktur. Das schaffe gute Voraussetzungen für Wertsteigerungen und Vermietbarkeit.

Optimistischer Blick auf die kommenden Monate

Mit dem Rekordquartal unterstreicht die 3SI Immogroup ihren Anspruch, zu den prägenden Immobilienentwicklern in Wien zu zählen. Nach dem starken Jahresauftakt blickt das Unternehmen entsprechend optimistisch auf die kommenden Monate.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich der Wiener Wohnungsmarkt in guten Lagen trotz eines zurückhaltenden Umfelds robust zeigt, vor allem dort, wo Qualität, Lage und langfristige Perspektiven zusammenkommen.

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