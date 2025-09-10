35 neue Lehrlinge starten Ausbildung bei Kelag und Kärnten Netz

„Wir nehmen heuer 35 neue Lehrlinge für sieben verschiedene Berufsfelder auf“, erklärt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. Acht der neuen Lehrlinge sind weiblich, darunter zwei Metallbearbeitungstechnikerinnen. Ausgebildet wird an acht Standorten, von Außerfragant über Hermagor bis nach Wolfsberg. Die Lehrlinge stammen aus allen zehn Kärntner Bezirken.

Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag, verweist auf die lange Tradition: Seit 1957 wurden mehr als 1.700 junge Menschen im Unternehmen ausgebildet. Rund 500 davon arbeiten heute im Konzern, was knapp ein Viertel der Beschäftigten entspricht. Derzeit befinden sich 130 Lehrlinge in Ausbildung, betreut von 100 Ausbildner:innen.