WU Ball 2026: Großer Andrang beim Studierendenball

Am 10. Jänner 2026 fand der Ball der Wirtschaftsuniversität Wien in der Hofburg statt. Mehr als 3.000 Gäste (darunter überwiegend Studierende) besuchten den ausverkauften Ballabend mit klassischer Eröffnung, mehreren Musikbühnen und einem Charity-Zweck.
Rekordnachfrage und hoher Studierendenanteil
Der WU Ball 2026, organisiert von der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (ÖH WU) unter Vorsitz von Simon Weber, war innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Laut Veranstaltern nahmen über 3.000 Gäste teil. Rund zwei Drittel des Publikums waren Studierende, womit der Ball erneut als größter Studierendenball Österreichs gilt.
Der Ball fand traditionell in der Wiener Hofburg statt und brachte Studierende, Alumni, Lehrende und Gäste aus der Wirtschaft zusammen.
Klassische Eröffnung mit Debütant:innen
Die Eröffnung gestalteten rund 150 Debütantinnen und Debütanten, die eine Choreografie zu „Bahn frei“ von Eduard Strauß präsentierten. Die Einstudierung erfolgte unter der Leitung von Bernd Erblich von der Tanzschule Elmayer.
Einen weiteren Programmpunkt bildete die Darbietung der Wiener Walzerformation zu „Rosen aus dem Süden“. Den offiziellen Auftakt des Abends gab WU-Rektor Rupert Sausgruber.
Alumni-Treffpunkt und Netzwerken
In der Alumni Lounge, organisiert von den WU Corporate & Alumni Services, trafen sich Absolventinnen und Absolventen der Universität zum Austausch und zur Pflege von Kontakten. Der Bereich diente als Treffpunkt zwischen ehemaligen Studierenden, aktuellen Studierenden und Gästen aus der Wirtschaft.
Erlös für Sozialfonds der ÖH WU
Der gesamte Reinerlös des Ballabends fließt in den Sozialfonds der ÖH WU. Die Mittel werden zur Unterstützung sozial benachteiligter Studierender eingesetzt. Veranstalter Simon Weber verwies auf die Rolle des Balls als Plattform für Austausch und Vernetzung in einem festlichen, aber offenen Rahmen.