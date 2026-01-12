WU Ball 2026: Großer Andrang beim Studierendenball

Der WU Ball 2026, organisiert von der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (ÖH WU) unter Vorsitz von Simon Weber, war innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Laut Veranstaltern nahmen über 3.000 Gäste teil. Rund zwei Drittel des Publikums waren Studierende, womit der Ball erneut als größter Studierendenball Österreichs gilt.

Der Ball fand traditionell in der Wiener Hofburg statt und brachte Studierende, Alumni, Lehrende und Gäste aus der Wirtschaft zusammen.