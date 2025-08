Potsdam-Institut: Studie zu Klimawandel und Einkommen muss überarbeitet werden

Neben der nun etwas niedrigeren prognostizierten weltweiten Wirtschaftsleistungsabnahme ergeben sich auch Verschiebungen in der Vorschau auf die Schadens-Verteilung: Laut den Neuberechnungen sind noch mehr Verluste in ärmeren Weltregionen zu erwarten. Dadurch kommt man jetzt gegenüber den 2024er-Zahlen zu einem geringeren globalen Schaden durch Klimawandelauswirkungen. War in der ursprünglichen Version von einer weltweiten Einkommensreduktion von 38 Billionen Dollar (rund 35 Billionen Euro) im Jahr 2049 im Vergleich zu einer Welt ohne weiteren Klimawandel die Rede, setzt das Team diesen nun bei rund 32 Billionen Dollar an.

Für Österreich hatte die Untersuchung Einkommensrückgänge in verschiedenen Bundesländern zwischen rund acht bis knapp 16 Prozent prognostiziert. Auf APA-Anfrage hieß es am Mittwoch, dass man „noch keine Daten zu einzelnen Regionen für die mediale Nutzung zur Verfügung stellen“ könne, da diese korrigierten Auswertungen den neuerlichen Peer-Review-Prozess noch nicht durchlaufen haben, erklärte das PIK.