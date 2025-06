Wien wird zur Weltraum-Drehscheibe: Europas größter Erdbeobachtungs-Kongress kommt ins Austria Center

Wien wird im Sommer 2025 nicht nur zur Hauptstadt der klassischen Musik oder der Diplomatie – sondern auch zur pulsierenden Schaltzentrale für Erdbeobachtung, Hightech und Nachhaltigkeit. Vom 23. bis 27. Juni verwandelt sich das Austria Center Vienna in den wichtigsten europäischen Treffpunkt für alle, die die Welt – buchstäblich – im Blick behalten: Das Living Planet Symposium der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) geht in die nächste Runde – und feiert sein Debüt in Österreich.

Der internationale Kongress gilt als bedeutendste Plattform für satellitengestützte Erdbeobachtung. Unter dem Motto „From Observation to Climate Action and Sustainability for Earth“ versammeln sich politische Entscheidungsträger:innen, Forschungseinrichtungen, internationale Industriepartner sowie Entwickler:innen und Nutzer:innen von Erdbeobachtungsdaten, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und neue Lösungen für eine klimafitte Zukunft zu präsentieren. Organisiert wird die Großveranstaltung von der ESA in Kooperation mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sowie der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Mit im Boot: das Vienna Convention Bureau des WienTourismus.