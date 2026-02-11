Sharon Stone zu Gast: Besuch in Guschlbauers „Süsser Welt“

Anlässlich der Präsentation einer neuen Opernball-Schaumrolle besuchte Schauspielerin Sharon Stone am 10. Februar 2026 den Produktionsstandort von Guschlbauer in St. Willibald.
Besuch eines internationalen Gastes
Die Schauspielerin Sharon Stone hat am 10. Februar 2026 die „Süsse Welt“ des oberösterreichischen Familienunternehmens Guschlbauer GmbH in St. Willibald besucht. Anlass war die Vorstellung einer eigens entwickelten Opernball-Schaumrolle mit Golddekor, die im Umfeld des Wiener Opernballs präsentiert wurde.
Begleitet wurde der Termin von zahlreichen Medienvertreter:innen sowie mehreren hundert Besucher:innen. Durch das Programm führte Moderator Alfons Haider.
Opernball-Bezug und Produktpräsentation
Die neue Schaumrolle wurde gemeinsam mit Johann Lafer entwickelt und erstmals vor Ort vorgestellt. Stone wird gemeinsam mit Lafer beim kommenden Wiener Opernball in der Loge der Familie Guschlbauer anwesend sein, was dem Besuch zusätzlichen öffentlichen Fokus verlieh.
Andrang in St. Willibald
Bereits vor Beginn der Veranstaltung bildeten sich längere Warteschlangen vor dem Werksverkauf. Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, die Produktionsstätte zu besichtigen und Produkte direkt vor Ort zu erwerben.
Der Auftritt des Hollywoodstars machte St. Willibald für einen Nachmittag zum Treffpunkt von Medien, Fans und Opernball-Interessierten – jenseits der üblichen Schauplätze der Wiener Ballsaison.