Sharon Stone zu Gast: Besuch in Guschlbauers „Süsser Welt“

Die Schauspielerin Sharon Stone hat am 10. Februar 2026 die „Süsse Welt“ des oberösterreichischen Familienunternehmens Guschlbauer GmbH in St. Willibald besucht. Anlass war die Vorstellung einer eigens entwickelten Opernball-Schaumrolle mit Golddekor, die im Umfeld des Wiener Opernballs präsentiert wurde.

Begleitet wurde der Termin von zahlreichen Medienvertreter:innen sowie mehreren hundert Besucher:innen. Durch das Programm führte Moderator Alfons Haider.