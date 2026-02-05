80 Jahre Thomas Schäfer-Elmayer: Geburtstagsjause in der Tanzschule

Mit einer kleinen Geburtstagsjause im engsten Kreis wurde Thomas Schäfer-Elmayer am 4. Februar 2026 in seiner Tanzschule geehrt. Familie, Freunde und Wegbegleiter würdigten den langjährigen Leiter der Institution.
Feier im Zeichen der Tanztradition
Zum 80. Geburtstag von Thomas Schäfer-Elmayer versammelten sich am 4. Februar 2026 zahlreiche Gäste in der Tanzschule Elmayer. Die vom Jubilar selbst als „kleine Geburtstagsjause“ bezeichnete Feier wurde von seiner Lebensgefährtin Christine Zach organisiert und moderiert.
Den Auftakt bildete der Donauwalzer, getanzt von vier Paaren der Elmayer-Walzerformation. Schäfer-Elmayer begrüßte die Anwesenden persönlich und hob die Rolle des Teams sowie des neuen Direktors Bernd Erblich für die Zukunft der Tanzschule hervor. Zudem erinnerte er an ein Konfuzius-Zitat, das seit über einem Jahrhundert als Leitmotiv der Institution gilt.
Würdigungen und musikalischer Höhepunkt
In anschließenden Ansprachen würdigten Wegbegleiter und Gäste das Wirken Schäfer-Elmayers. Bezirksvorsteher Figl bemerkte, Schäfer-Elmayer müsse zum Weltkulturerbe zählen, gäbe es diese Kategorie für Persönlichkeiten.
Einen besonderen Akzent setzten die Opernstars Ildikó Raimondi und Zoryana Kushpler, die dem Jubilar ein Geburtstagsständchen darbrachten. Kulinarisch wurden die Gäste vom Catering des Café Landtmann versorgt.