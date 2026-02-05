80 Jahre Thomas Schäfer-Elmayer: Geburtstagsjause in der Tanzschule

Zum 80. Geburtstag von Thomas Schäfer-Elmayer versammelten sich am 4. Februar 2026 zahlreiche Gäste in der Tanzschule Elmayer. Die vom Jubilar selbst als „kleine Geburtstagsjause“ bezeichnete Feier wurde von seiner Lebensgefährtin Christine Zach organisiert und moderiert.

Den Auftakt bildete der Donauwalzer, getanzt von vier Paaren der Elmayer-Walzerformation. Schäfer-Elmayer begrüßte die Anwesenden persönlich und hob die Rolle des Teams sowie des neuen Direktors Bernd Erblich für die Zukunft der Tanzschule hervor. Zudem erinnerte er an ein Konfuzius-Zitat, das seit über einem Jahrhundert als Leitmotiv der Institution gilt.