Spatenstich für Office Park 4 Next am Flughafen Wien

Mit dem Spatenstich für den Office Park 4 Next startet am Flughafen Wien-Schwechat der Bau eines neuen Bürogebäudes. Das Projekt soll die AirportCity weiter ausbauen.
Ausbau der AirportCity bis 2028
Der Office Park 4 Next soll bis 2028 fertiggestellt werden und rund 17.000 Quadratmeter Büro- und Konferenzflächen bieten. Nach Angaben des Landes Niederösterreich handelt es sich dabei um das nachhaltigstes Bürogebäude Österreichs. Die Energieversorgung soll vollständig über erneuerbare Geothermie erfolgen.
Der Ausbau ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Büroflächen in der AirportCity. Laut Mikl-Leitner haben sich allein im Jahr 2025 rund 20 neue Unternehmen am Standort angesiedelt. Insgesamt arbeiten derzeit mehr als 23.000 Menschen in über 250 Unternehmen am Flughafen Wien-Schwechat.
Wirtschaftsfaktor Flughafen Wien
Landeshauptfrau Mikl-Leitner bezeichnete den Flughafen als zentralen Impulsgeber für Niederösterreich. Mit 32,6 Millionen Passagieren sei 2025 ein neuer Höchstwert erreicht worden. Der Flughafen fungiere nicht nur als Verkehrsdrehscheibe, sondern auch als wirtschaftlicher Motor für die Region.
Auch aus Sicht der Flughafen Wien AG spielt die Immobilienentwicklung eine wachsende Rolle. Vorstand Günther Ofner bezifferte das Investitionsvolumen für den Office Park 4 Next mit 55 Millionen Euro. Durch das Projekt sollen laut Ofner langfristig Raum für rund tausend zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
Weitere Entwicklungsflächen geplant
Seit 2015 habe sich die sogenannte Flughafenstadt mehr als verdoppelt, erklärte Ofner. Künftig sollen zusätzlich 47 Hektar als neue Ansiedlungsflächen entwickelt werden. Zudem ist der Bau einer neuen, großen Logistikhalle vorgesehen. Die Bauabteilung der Flughafen Wien AG setze dabei auf eine weitgehend digitalisierte Planung und Umsetzung, unter anderem mithilfe eines eigenen BIM-Systems.
Vertreter der beteiligten Bau- und Architekturunternehmen unterstrichen beim Spatenstich die Bedeutung des Projekts für den Standort. Der Office Park 4 Next sei ein Beispiel für die Kombination aus moderner Infrastruktur, digitaler Planung und nachhaltiger Bauweise.