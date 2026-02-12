Spatenstich für Office Park 4 Next am Flughafen Wien

Der Office Park 4 Next soll bis 2028 fertiggestellt werden und rund 17.000 Quadratmeter Büro- und Konferenzflächen bieten. Nach Angaben des Landes Niederösterreich handelt es sich dabei um das nachhaltigstes Bürogebäude Österreichs. Die Energieversorgung soll vollständig über erneuerbare Geothermie erfolgen.

Der Ausbau ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Büroflächen in der AirportCity. Laut Mikl-Leitner haben sich allein im Jahr 2025 rund 20 neue Unternehmen am Standort angesiedelt. Insgesamt arbeiten derzeit mehr als 23.000 Menschen in über 250 Unternehmen am Flughafen Wien-Schwechat.