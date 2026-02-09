Sankt-Sava-Ball 2026: Kultureller Austausch vor internationalem Publikum

Der Sankt-Sava-Ball hat am 6. Februar 2026 erneut in der Wiener Hofburg stattgefunden. Mit über 3.000 Besucher:innen aus 25 Ländern unterstrich die traditionsreiche Veranstaltung ihre internationale Reichweite und ihre Rolle als Plattform für kulturellen Austausch zwischen Serbien und Österreich.

Insgesamt 16 Säle der Hofburg waren bespielt, auf vier Bühnen wurde ein breit gefächertes Musik- und Tanzprogramm geboten. Ein besonderer Programmpunkt war die Präsentation der Krsna Slava, die als immaterielles Kulturerbe vorgestellt wurde.