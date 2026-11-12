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Ransmayr wird Mitglied im deutschen Pour le mérite-Orden

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Christoph Ransmayr wird in Verdienstorden aufgenommen
©WOLFGANG HUBER-LANG, APA
Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr (72) wird in den renommierten deutschen "Pour le mérite"-Orden aufgenommen. Der Autor ("Egal wohin, Baby") wurde als neues Mitglied gewählt, wie der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitteilte. Gewählt wurden auch der deutsche Informatiker Bernhard Schölkopf und die französisch-schwedische Physiknobelpreisträgerin Anne L'Huillier.

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Die Wahl in den Orden zähle zu den höchsten Ehrungen, die einem Wissenschafter oder Künstler in Deutschland zuteilwerden könne, hieß es in der Mitteilung. Der Orden für Wissenschaften und Künste wurde im 19. Jahrhundert vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gegründet.

Ihm gehören etwa 80 herausragende Persönlichkeiten aus Deutschland und anderen Ländern an, darunter viele Nobelpreisträger. Im Sommer waren etwa auch Performancekünstlerin Marina Abramović und Künstler Anselm Kiefer aufgenommen worden. Die neuen Mitglieder sollen am 30. Mai 2027 in Berlin ihre Ordenszeichen bekommen.

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