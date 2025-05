50. DHK Matinee am 14. Juni 2025 in der Residenz Salzburg

Als Festredner wird Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, erwartet. Seine Ansprache verspricht nicht nur Einblicke in die Zukunft der Mobilität und nachhaltiger Innovationen, sondern auch in die Rolle internationaler Zusammenarbeit in einer zunehmend digitalen Wirtschaft. Mit jahrzehntelanger Führungserfahrung an der Spitze eines Weltkonzerns bringt Zipse eine Perspektive ein, die aktueller nicht sein könnte – gerade in Zeiten globaler Transformation.

Die Matinee ist nicht nur ein hochkarätiges Forum für wirtschaftlichen Aus[1]tausch, sondern auch ein starkes Signal für die Bedeutung des Standorts Öster[1]reich in der internationalen Unternehmenslandschaft.