VAÖ vergibt Auszeichnungen für Agrarjournalismus

Zu den Gratulanten zählten Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft, darunter Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, RWA-Generaldirektor Johannes Schuster, Clemens-Wolfgang Niedrist, Franz Fischler, Johannes Fankhauser, Franz Waldenberger, Norbert Walter und weitere Branchenvertreter.

In seiner Rede betonte Totschnig die Bedeutung des Agrarjournalismus für die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Auch Schuster und Niedrist hoben in ihren Grußworten die Rolle faktenbasierter Berichterstattung hervor.

Einen Festvortrag mit dem Titel „Fakten, Vorurteile, Schlagzeilen: Agrarjournalismus als Balanceakt“ hielt Anne Kokenbrink, Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie befasste sich mit der Frage, wie agrarische Themen über Fachkreise hinaus wahrnehmbar bleiben.