Was Babler zu schaffen macht

In Haushalten, die überwiegend von Sozialleistungen leben, sind acht von zehn armutsgefährdet. Damit gehen weitreichende Nachteile einher.

Über ein Viertel aller Mindestsicherungs- und Sozialhilfebezieher in Österreich sind Kinder, also Buben und Mädchen bis 14. Das geht in der Debatte über die 4.600 Euro unter, die eine neunköpfige Familie mit syrischen Wurzeln in Wien pro Monat erhält: In solchen Fällen gibt es auch Schicksale.

Laut einer Erhebung der Statistik Austria sind 20 Prozent aller Kinder vom Boden- bis zum Neusiedler See armutsgefährdet. In Haushalten, in denen zumindest ein Elternteil unselbstständig beschäftigt ist und so für einen Großteil des verfügbaren Einkommens sorgt, ist der Anteil mit elf Prozent nur gut halb so hoch. Lebt die Familie hingegen überwiegend von Sozialleistungen wie eben der Mindestsicherung, handelt es sich um ganze 80 Prozent. Das sind acht von zehn.

Es bedeutet nicht nur, dass sich diese Kinder bei Freizeitaktivitäten und anderen Dingen, die Geld kosten, stärker einschränken müssen als viele Gleichaltrige. Sie erfahren mit größerer Wahrscheinlichkeit auch einen Nachteil, der ihnen ein Leben lang bleibt.

In Österreich gebe es eine starke Abhängigkeit der Bildungsverläufe unter anderem von der ökonomischen Situation des Elternhauses, heißt es im aktuellen Sozialbericht des Sozialministeriums. Beispiel: Besuchen laut dem Bericht 78 Prozent der Zehn- bis 14-Jährigen aus einem Haushalt mit einem hohen Einkommen ein Gymnasium und gerade einmal 22 Prozent die Mittelschule, ist es bei Kindern aus einem einkommensschwachen Haushalt umgekehrt: Bei ihnen gehen nur 17 Prozent ins Gymnasium und 81 Prozent in die Mittelschule. Ein größerer Teil von ihnen kommt allenfalls nur zu einem schlechter bezahlten Job und hat finanziell wie schon die Elterngeneration zu kämpfen.