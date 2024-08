Konzertabsage: Was ist dran an Taylor Swift?

Die amerikanische Sängerin ist milliardenschwer. Aber nicht nur sie und ihre Crew profitieren wirtschaftlich von ihrer Tour. Swifties lassen rund um ihre Konzerte einen ganzen Batzen Geld da. In einigen Ländern gab es sogar schon Angst vor einer erhöhten Inflation durch Swift-Konzerte.

In den USA gibt es für die beeindruckenden Zahlen rund um Taylor Swift schon einen Begriff: „Swiftonomics”. Eingeführt wurde er von der amerikanischen Wirtschaftspresseagentur Bloomberg. Das Wort beschreibt den wirtschaftlichen Einfluss, den die Sängerin bei sich und anderen Unternehmen hinterlässt. Spürbar ist das auch in Wien. Ganze dreimal tritt die in Pennsylvania geborene Swift im Ernst-Happel-Stadion auf, an einem einzigen Wochenende wohlgemerkt. Davon profitiert aber nicht nur sie, sondern auch eine ganze Reihe an weiteren Branchen. So verzeichnete das Vergleichsportal Check24 Österreich in einer Auswertung ein Plus von 246 Prozent bei den Hotelbuchungen in Wien im Vergleich zur Woche vor den Konzerten. Dabei haben sich die Zimmerpreise im Schnitt um satte 22 Euro pro Nacht erhöht.